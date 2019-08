Plus de 230 milliards de dette, rupture de son stock du fuel: la Senelec vers une nouvelle crise de l’électricité La Société nationale d’électricité (Senelec) serait en proie à des difficultés financières accrues. Selon la RFM, la société d’électricité croulerait sous une dette de plus de 230 milliards de nos francs que l’Etat peine à lui payer.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 13:47 | | 1 commentaire(s)|

Et la radio d’assurer que la Senelec est bord de la rupture de son stock de fuel. D’ailleurs, soutient la même source, les coupures de courant notées dernièrement dans le pays, ne seraient nullement liées à des problèmes techniques, mais, il s’agit bien de délestages, c’est-à-dire des coupures provoquées pour mieux gérer le stock de fuel.



La situation est d’autant plus critique que la Senelec doit de l’argent à plusieurs de ses fournisseurs, dont la Société africaine de raffinage qui lui réclame 50 milliards FCFA. Dans tous les cas, la RFM qui cite des sources, annonce une nouvelle crise de l’électricité à venir.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos