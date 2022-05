Plus de 43 milliards FCfa à plus de 500 mille ménages : Macky Sall lance les transferts monétaires

Le montant global à distribuer s’élève à 43 milliards 436 480 mille de francs Cfa, soit 80 000 francs pour chaque ménage inscrit dans le Rnu à l’échelle du territoire national.



« Cette politique ne se limite pas seulement à lutter contre l’extrême pauvreté et la vulnérabilité », confie Macky Sall. Qui précise que cette politique « intègre l’autonomisation des personnes bénéficiaires en contribuant à améliorer les conditions de vie des populations ».



Lors de la cérémonie de lancement qui s’est tenue au Grand Théâtre national, le président Sall a indiqué que cette politique permet, également, aux bénéficiaires de s’émanciper. Selon lui, ce soutien monétaire va permettre d’améliorer le niveau de consommation et d’éducation des populations.



« Cette politique a été rendue possible grâce à un montage financier innovant en matière d’assistance sociale. En effet, cette opération associe une recherche de financements multi-donateurs pour une protection sociale adaptative », a souligné enfin le chef de l’Etat.



Bassirou MBAYE





