Pluviométrie : Les alertes de l’Anacim !

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 19:05 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs populations sont actuellement sinistrées du fait des pluies abondantes survenues il y a quelques jours. Mais, la météo alerte toujours pour les prochains jours.



Dans plusieurs parties du pays, les populations sont dans les eaux. Mais, l’Anacim, qui avait alerté bien avant l’hivernage que les pluies seront abondantes cette année, continue d’alerter. Elle avertit que «ces prochaines 24h, une instabilité généralisée sera notée sur la quasi-totalité du territoire avec des orages et pluies d’intensités variables qui intéresseront la plupart des localités situées à l’Est, au Sud et au Centre du pays.»



Hier déjà, elle signalait que des précipitations aborderont le pays par l’Est dès le début de la soirée du 08 septembre et évolueront sur l’ensemble du territoire durant la nuit du 08 et la journée du 09 Septembre 2020. Résultat: beaucoup de populations de Ourossogui ont vécu une soirée cauchemardesque avec de fortes pluies survenues hier dans la soirée.





«Une vigilance s’impose puisque ces phénomènes météorologiques pourraient aggraver les inondations déjà constatées dans certaines localités du pays», soulignait-elle.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos