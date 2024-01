Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Podor / 30e édition de la ziarra annuelle de Boké Dialloubé: « L’œuvre et la vie de Thierno Salif Sow, revisitées » Rédigé par leral.net le Samedi 6 Janvier 2024 à 19:36 | | 0 commentaire(s)| La cérémonie de la ziarra annuelle en sa 30e édition dédiée au défunt khalife Thierno Salif Sow, a eu lieu dans la commune de Boké Dialloubé. Né le 8 août 1917, à Sinthiou Fresbé, il est décédé un vendredi 6 mai 2002, dans son village natal. En effet, ce sont des centaines de fidèles de la communauté musulmane de la région et au-delà, notamment des disciples Tidiane, qui ont pris d’assaut dès les premières heures de la matinée, l’enceinte de la maison de l’illustre disparu.

Occasion saisie par de nombreux chefs religieux notamment, Thierno Oumar Bâ, Thierno Alpha Bâ, frères de Thierno Bocar Alpha de Oréfondé, Thierno Diamly de Mboumba et de Thierno Siradi Amadou Samba Bâ de Thikité, de revisiter la vie et l’œuvre du saint homme.



Rappelant tout d’abord que l’une des qualités d’un bon fidèle musulman, est de toujours être au rendez-vous des grands moments de dévotion et de recueillement de l’islam. Selon eux, le rayonnement de l’islam au Sénégal, est à mettre à l’actif de grandes figures religieuses, notamment Feu Thierno Salif Sow. De nombreuses anecdotes racontées à son sujet, magnifient sa singulière destinée, qui se manifeste dès l’aube de sa vie.



Après ses études coraniques, un peu partout dans le Fouta, le soufi effectua son pèlerinage aux lieux saints de l’islam. Disciple direct du fondateur de la tidianiya, il reçut le titre de Khalife et Imam de la Grande mosquée de Boké Dialloubé. L’héritage du saint homme s’est perpétué à travers les âges, par le biais de ses fils aînés, les khalifes Thierno Abou Salif et Thierno Mamadou Lamine.



La piété exemplaire de ce soufi, son rayonnement spirituel ainsi que sa disponibilité, son érudition et ses contacts simples et directs avec les croyants, quels que soient leurs hiérarchies sociales, avaient fini d’attirer de nombreux disciples. Empreinte de solennité et riche en enseignements, cette ziarra fut l’occasion pour les fidèles musulmans présents, d’inviter les musulmans à cultiver l’esprit de la paix et de la soumission, pour un Sénégal meilleur.



Les fidèles ont été invités à surtout rester unis comme Dieu nous a unis, tout en évitant les querelles inutiles avant de rappeler que pour un Sénégal émergent et bon à vivre nous devons accepter de vivre dans l’harmonie , la solidarité et surtout dans le stricte respect des règles et préceptes de l’islam.



En présence d’une forte délégation d’autorités administratives locales, d’élus locaux, chefs de services, parents et proches et de l’attaché de cabinet du président du Conseil Economique social et environnemental Boubou Diallo, Abdoulaye Ardo Sow, Vice-président et représentant du Président du Conseil départemental de Podor a vivement remercié le Maire de la Commune de Boké Dialloubé, pour le combat que ce dernier et le président de la République, ne cessent de mener pour le développement du terroir et du Sénégal en particulier.



Des réalisations sont visibles un peu partout, notamment le désenclavement intégral de l’île à Morphil, où depuis plusieurs décennies, les populations étaient coincées et coupées du monde extérieur, faute de routes praticables. Même décor que dans la zone sylvo pastorale, selon A. Ardo Sow, beaucoup de châteaux d’eau sont aujourd’hui sortis de terre, pendant ces douze ans de règne du Président Macky Sall.



Ainsi, il a toutefois prié et appelé la classe politique sénégalaise, à davantage sauvegarder ce bel héritage légué par nos illustres chefs d’Etat, à savoir le Sénégal, cette belle nation de démocratie tant chantée par les élites africaines et mondiales. Guides religieux, disciples et autorités, ont tous prié pour des élections apaisées, avant de se rendre au cimetière pour le recueillement sur les tombes des disparus.















Abou Kane







