Podor / Avec un investissement de 200 millions FCfa : Le Maire Racine Sy offre une pelouse synthétique à la jeunesse

La fameuse pelouse est arrivée dans la capitale du Toro.Il s'agit d'une pelouse hybride, qui s'adapte à toutes les intempéries. D'ailleurs, la Conféderation africaine de football ( CAF) ne prend plus la peine d'homologuer les pelouses non hybrides... Autrement dit, l'infrastructure de Podor est désormais aux normes. Cette pelouse de dernière génération, est une aubaine pour la jeunesse de Podor, qui l'attendait depuis un bon bout de temps.



Depuis son élection comme premier magistrat de la ville, Racine Sy, par ailleurs leader de la liste indépendante And Liggey Sénégal ak Racine -ALSAR-, ne cesse d'être l'auteur d'actions impactantes comme l'octroi d'un fauteuil dentaire, d'un ionogramme et d'autres matériels médicaux de qualité, au centre de santé.



Par ailleurs, l'inauguration de la Maternité du centre urbain de Podor, est prévue pour ce vendredi. Sans oublier les nombreuses actions au profit de l'éducation, des cultes et celles liées au financement des femmes.