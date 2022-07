Podor : Candidat de l’inter-coalition Yewwi-Wallu, Mbacké Ba en mission pour renverser la tendance Pour renverser les tendances et rafler le fief de Macky Sall, l’inter-coalition Yewwi-Wallu a misé sur des candidats très connus dans le département. Connus de la scène politique départementale depuis plus de 20 ans. Leur mission, conquérir le département le 31 juillet prochain.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Juillet 2022 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

La tête de liste départementale de l’inter-coalition Yewwi-Wallu, Mouhamadou Ba, plus connu sous le nom Mbacké Ba, a démarré sa campagne le samedi dernier. L’ancien adjoint au maire de la commune de Galoya et candidat malheureux aux dernières élections locales a sillonné quelques localités de l’arrondissement de Saldé en attendant la tournée avec les responsables départementaux de l’inter coalition à partir du 20 juillet.



Dès sa première sortie, le candidat de Yewwi-Wallu a montré sa capacité à drainer du monde, un atout relevé même dans le camp apériste après la publication des listes pour les Législatives. Une notoriété complétée par le soutien des militants de Pastef.



Malgré sa défaite aux élections locales pour la mairie de Galoya, pourquoi Mbacké Ba tête de liste départementale au lieu de Alioune Diop réélu à la mairie de Bodé Lao ? Militant du Pds depuis 1976, Mouhamadou Ba doit ce choix à sa fidélité au parti libéral, surtout après la perte du pouvoir en 2012.



L’ancien premier adjoint au maire de Galoya entre 2009 et 2022 a été courtisé par le coordonnateur départemental de l’Apr Podor, Abdoulaye Daouda Diallo, mais le maire résident de Galoya a résisté tout en soutenant la candidature de Macky Sall à l’élection présidentielle de 2019. Il a justifié ce soutien en déclarant : «Mon parti, le Pds, n’avait pas de candidat et avec ma base, nous avons convenu de voter le candidat Macky Sall.» Pour ce choix en 2019, beaucoup ont cru à une autre transhumance à l’Apr d’un responsable du Pds Podor. L’Apr Podor, qui comptait sur son ralliement pour contrôler 21 communes sur les 22, devait encore attendre.



L’espoir du ralliement de Mbacké Ba était permis pour la coordination départementale de l’Apr Podor jusqu’en 2021, quand le maire sortant, Abdoulaye Racine Kane, s’est retiré pour soutenir sa candidature à la mairie. L’opposant a de bonnes relations jusque dans les rangs du parti présidentiel dont certains maires, novices en 2014, ont bénéficié de son apport pour leurs premiers pas à la tête de leur mairie.



Un adversaire sérieux



Malgré sa défaite face à un poulain de Abdoulaye Daouda Diallo, Saikou Ly, la tête de liste de Yewwi-Wallu est un adversaire sérieux pour la coalition Benno bokk yaakaar, habituée à gagner largement dans le département de Podor. Mbacké Ba pourrait réaliser des scores qu’aucun opposant n’a pu faire depuis 2012 grâce à ses relations personnelles, sa considération au niveau des jeunes et le soutien du Pastef.



Transporteur très connu au Fouta, puis premier adjoint au maire de Galoya pendant 7 ans, ces deux fonctions lui ont donné sa notoriété et un carnet d’adresses qu’il a mis au profit des populations de Galoya et du département de Podor. Par sa sympathie et sa courtoisie louées par la jeunesse du département et le soutien de Pastef (connu pour son électorat jeune), le candidat peut concurrencer le camp du pouvoir. Le candidat compte sur les autres investis pour faire gagner la liste départementale YewwiWallu.



Avec l’autre titulaire, Aminata Sy, responsable de Pastef à Aéré Lao et les suppléants Moktar Ly de Taxawu Senegaal à Saldé et Salamata Pam de Guédé Chantier, des noms très connus en politique dans le département, la liste Yewwi-Wallu se pose comme un bon outsider

Lequotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook