Podor/ Festival des Blues du fleuve : Baba Maal, porte-voix des peuples de l'eau Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 23:01 | | 0 commentaire(s)| Pour le lancement des 16es journées des «Blues du Fleuve», Podor a été le point de convergence des peuples de l'eau et, au-delà, de tout ce que la communauté Pulaar porte comme diversités culturelles. Pour l'occasion, wambabés (maîtres de la guitare peulh), awloubé (griots), pêcheurs et autres porte-étendards de la culture futanké, étaient sur leur trente et un.

Le quai Boubou Sall a abrité cette cérémonie haut en couleurs et en symboles, avec Samba Soulèye Sarr, qui a assuré l’animation, au grand bonheur des amateurs de la culture pulaar. Placées sous le thème «Patrimoine communal : peuples des rives et implication des acteurs culturels pour le maintien de la paix sociale», ces journées se sont déroulées en présence des amis de Baba Maal, à qui ce dernier a rendu un vibrant hommage. Elles étaient présidées par le Secrétaire d’Etat à la Culture, aux Industries créatives et aux Patrimoines historiques, accompagné du Préfet du département de Podor et de nombreux chefs de service. Bakary Sarr avait, également, à ses côtés, le représentant et premier adjoint au maire de Podor, Assane Mbodj, qui, au passage, a délivré un excellent discours, mettant l’accent sur le brassage culturel orchestré par ces journées, notamment la présence d’Européens, de maures et autres ressortissants de l’Afrique de l’Ouest.



Au menu des ces journées, un carnaval ainsi que des concerts de valorisation du patrimoine artistique local, avec comme artistes invités, Mia Guissé, Abdou Camara, Boy Diarra, Choupi Mballo, les Frères Dia de Ndioum et une bonne brochette de jeunes talents locaux. Sont également prévus des panels, des séances de reboisement, d’échanges.



Ces journées qui rayonnent au-delà des frontières du Sénégal et qui sont un symbole achevé d’intégration culturelle régionale, requièrent un appui plus conséquent des pouvoirs publics. Ambassadeur de la paix et chantre de la culture, Baba Maal le mérite amplement.















Abou Kane





