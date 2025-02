Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Poésie : Hawa Bâ, native de Asndé Balla entre douleur, espoir et quête de soi Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2025 à 19:37 | | 0 commentaire(s)| Dans Ma jeunesse entre le chagrin et l’amour, Hawa Ba livre un recueil de poèmes bouleversant où se mêlent douleur, espoir et quête d’identité. Marquée par la perte de sa mère, Mame Hawa Gouro, en 2014, elle exprime avec une grande sensibilité la mélancolie née de cette absence.

Unique fille de sa famille, la jeune poétesse trouve du réconfort dans l’amour de son grand-père, de sa grand-mère maternelle ainsi que de ses oncles, tantes et mentors, qui ont su combler le vide laissé par sa mère.



À travers des vers empreints de sincérité, elle célèbre également les amitiés qui ont jalonné son parcours, soulignant l’importance des liens qui se tissent au fil de la vie. Hawa Ba explore avec finesse les doutes, les passions et les épreuves d’une jeune femme en quête d’elle-même, tiraillée entre les souvenirs du passé et les incertitudes de l’avenir.



Originaire d’Asndé Balla, cette poétesse peule a fait de l’écriture son refuge, transformant la douleur en force et en hommage à ceux qui l’ont aimée. Son engagement dépasse le cadre personnel. A travers ses poèmes, elle milite, en effet, pour l’émancipation des femmes et des filles.



Evoluant sans moyens, Hawa Bâ a aujourd’hui besoin d’être aidée pour l’édition et la publication de cette œuvre qui mérite d’être promue. La balle est dans le camp du ministère en charge de la Culture et de tous ceux qui sont tentés par le mécénat dans le domaine.



Abou KANE









