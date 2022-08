Pogba, Mbappé, le marabout / Extorsion de fonds: Le joueur de la Juve menacé, son frère parmi les malfaiteurs Une enquête pour "tentatives d'extorsion en bande organisée" sur Paul Pogba est ouverte depuis le début du mois d'août en France, a appris ce dimanche franceinfo de sources proches du dossier. Après les "révélations" promises samedi par Mathias Pogba sur les réseaux sociaux, il s'avère que le champion du monde 2018 se dit victime de menaces et de tentative d'extorsion de la part de son grand frère et d'amis d'enfance. Franceinfo vous révèle ce qu'il a dit aux policiers.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Août 2022 à 07:20 | | 0 commentaire(s)|

Au cours de différentes auditions, Paul Pogba a pu confier aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu'il avait notamment été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut. Selon lui, la bande lui réclamait 13 millions d'euros et l'a plusieurs fois intimidé depuis, jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus de Turin, où il affirme aux policiers avoir reconnu son frère Mathias Pogba parmi les suspects.



Mathias Pogba parmi les maîtres-chanteurs du joueur



Les 25 et 29 mars derniers, alors que l'équipe de France de football recevait la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en match amical, Paul Pogba en a profité pour aller rendre visite à sa famille à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). Des amis l'ont alors entraîné dans un appartement à Paris, où ils lui ont reproché de ne pas les avoir aidé financièrement depuis qu'il était devenu joueur professionnel. Parmi eux, deux hommes armés lui ont donc réclamé 13 millions d'euros pour "service rendu", en assurant l'avoir protégé en toute discrétion pendant 13 ans.



Le champion du monde 2018 a assuré aux enquêteurs avoir revu plusieurs fois ses maîtres chanteurs, notamment en avril à Manchester, puis en juillet au centre d'entraînement de la Juventus de Turin avec laquelle il venait de s'engager. C'est à Turin qu'il a reconnu son frère Mathias, avec lequel il entretient des relations conflictuelles, parmi les personnes qu'il accuse de l'intimider. Après cet épisode, Paul Pogba s'est rapproché des avocats de son club qui ont décidé de prévenir la police.



Les déclarations de Mathias Pogba, "pas une surprise" pour le clan Pogba



Lors de ses auditions, le joueur de la Juve a expliqué aux enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire avoir toujours été proche de ses amis d'enfance et qu'il n'avait jamais hésité à les aider financièrement quand ils étaient dans le besoin, jusqu'au mois de janvier dernier, lorsqu'il a exclu de son domicile un ami qu'il hébergeait à Manchester. Il venait alors de se rendre compte que ce dernier s'était servi de sa carte de crédit pour lui voler 200 000 euros.



Ce dimanche, les avocats de Paul Pogba ont estimé, dans un communiqué que la direction des sports de Radio France a pu consulter, que "les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise". Samedi, le grand frère de Paul Pogba promettait effectivement des "révélations explosives" sur le joueur de la Juve, ainsi que sur son agente Rafaela Pimenta et son coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé.



Le nom de l'attaquant du Paris Saint-Germain semble apparaître dans cette affaire bien malgré lui. Auprès des enquêteurs, Paul Pogba a notamment évoqué le fait que ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Kylian Mbappé, ce que le joueur dément.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook