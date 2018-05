Pogba et Dembelé, victimes de cris de singe: la fédération russe condamnée à 25.000 euros d'amende

Lors du match France-Russie à Saint-Petersbourg le 27 mars 2018, les supporters russes s'en étaient pris aux deux joueurs français.

La fédération russe a écopé d'une amende d'environ 25.000 euros (30.000 francs suisses) à la suite de cris racistes proférés par des supporters lors du match amical Russie-France fin mars, a annoncé la Fifa mardi 8 mai, à moins de quarante jours du Mondial dans le pays.

Durant le match amical Russie-France (1-3) joué le 27 mars à Saint-Pétersbourg, plusieurs photographes, dont un de l'AFP, ont entendu des cris de singe visant l'attaquant français Ousmane Dembélé. Des téléspectateurs en ont également signalé au moment où son compatriote Paul Pogba touchait le ballon à la 73e minute. Les onomatopées caractéristiques ont en effet été parfaitement audibles, l'espace d'un instant, lors de la retransmission de la rencontre par TF1.



La commission de discipline de la Fifa a décidé de sanctionner la fédération russe "à la suite d'une enquête exhaustive et notamment du visionnage de preuves vidéo", en mentionnant "la gravité de l'incident", mais aussi "le nombre limité de supporters impliqués".

Le racisme est un mal récurrent dans le football russe, alors que le pays s'apprête à accueillir la Coupe du monde.



Une campagne de lutte contre le racisme a été entreprise depuis des incidents de 2015 impliquant le Brésilien Hulk ou le milieu ghanéen Emmanuel Frimpong, expulsé pour avoir réagi de manière virulente à des injures racistes lors d'un match du championnat de Russie.



Mais si les incidents ont diminué, ils n'ont pas disparu, comme en témoignent les cris entendus à Saint-Pétersbourg et un rapport de l'ONG Fare, qui a enregistré 89 incidents racistes autour des matches de football en Russie durant la saison 2016-2017.











Huffingtonpost.fr

