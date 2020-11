Point E: Un chef d’agence de voyage arrêté pour trafic de cartes de séjour et de passeports, deux femmes activement recherchées

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020

El Hadji Malick Guissé, gérant de l’agence de voyage ‘El Hadj Voyage » sis au Point-E, a été placé sous mandat de dépôt. Selon "L'Observateur", deux femmes, Aminata Bathily et une Congolaise Empresarin Izet Masagi, employées de l’agence en fuite, sont activement recherchées.



Diaprés le récit du journal, l’agence de voyage confectionnait de fausses cartes de séjour, de faux cachets de plusieurs aéroports (Départ-Arrivée) dont l’Aibd, pour des candidats à l’émigration. Le présumé cerveau du trafic est une dame nommée Nourou basée en Turquie, où elle confectionnait les fausses cartes de séjour avant de les envoyer à Dakar

