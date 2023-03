Point-E : une brouette de béton chute du 9e étage et tue un maçon Deux maçons ont été victimes d’un accident de travail suite à une chute du 9e étage d’une brouette remplie de bétons dans un secteur résidentiel du quartier Point-E. L’un des ouvriers qui a été écrabouillé par la brouette, a fini par rendre l’âme. L’autre victime est clouée sur son lit d’hôpital

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2023 à 12:04 | | 0 commentaire(s)|

Le drame a eu lieu dans un chantier en construction d’un immeuble d’une dizaine d’étages au Point-E, précisément sur la VDN, à quelques encablures du Centre national de transfusion sanguine.



Le directeur du projet a été arrêté et envoyé en prison. Quid du drame ? D’après le récit de L’OBS, tout est parti d’une fausse manœuvre relevée par dans la manipulation du monte-charge.



Les ouvriers qui s’activaient sur le chantier, s’attelaient à faire monter une brouette de ciment au dernier palier en cours de finition. Une fois au 9e étage, les attaches fixant se sont défaites. La brouette entame une chute libre et s’écrase sur deux maçons.



Le Guinéen Mamadou Bâ, 18 ans, qui n’avait pas porté de casque, est mort sur le champ.. Son collègue S. Gringue qui avait vissé son caque de sécurité, s’en est tiré avec de graves de blessures.

Senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook