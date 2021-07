Points principaux du rapport l’ONU sur la Centrafrique : Mankeur Ndiaye, chef de la MINUSCA face à la presse Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, s’est entretenu, hier mercredi 7 juillet 2021, avec la presse nationale et internationale, à l’occasion de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Le chef de la MINUSCA est revenu sur les principaux points du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la Centrafrique qu’il avait présenté, le 23 juin dernier, devant le conseil de sécurité de l’ONU.

Le chef de la MINUSCA a aussi dénoncé les campagnes de manipulation et de désinformation contre les actions de la Mission, salué les démarches du Gouvernement pour la tenue du dialogue républicain et réitéré son engagement à travailler avec les différents acteurs centrafricains.



Il était en compagnie du directeur de la Division de la Communication stratégique et de l’information publique de la MINUSCA, Charles Antoine Bambara, et du porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, ainsi que des porte-paroles de la Force, le colonel Abdul-Aziz Fall, et de la police des Nations Unies, Capitaine Sylvie Mazalo.

