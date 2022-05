Polémique autour de la confection des listes : Ousmane Sonko cogne certains leaders contestataires

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko n’a pas porté de gan ptsour recadrer les leaders contestataires de la liste de Yaw aux Législatives de juillet 2022. Rappelant les péripéties des investitures, liées à la confection des listes, il reconnaît que mandat a été entièrement donné à Khalifa Sall, de gérer le reste du travail. Il révèle qu’une décision a été prise d’investir les 70% des leaders dans les listes départementales. C’était, dit-il, pour éviter qu’ils se cachent derrière une liste nationale.



« Si nous sommes des leaders, nous devons accepter de nous mesurer au niveau départemental. Lors des élections locales, certains leaders avaient pris le choix d’aller sur les listes départementales. Il y avait Dianté, Babacar Diop et un autre, qui avaient décidé d’être investis sur une liste départementale », révèle Ousmane Sonko.



Après ce blogage, Habib Sy avait recommandé de confier la décision de confectionner la liste, à Khalifa Sall. Ce dernier avait été très clair. Et, c’est comme ca. Le même problème sera plus complexe avec les autres coalitons qui n’ont jusqu’à présent, pas révélé leurs listes. « J’avais dit à Khalifa de ne pas investir un des leaders qui refusaient lors des Locales de mouiller le maillot pour Yaw. Il avait choisi d’aller en alliance avec un autre leader.



Nous avons perdu dans certaines localités, en voulant créer des équilibres. Quand il y a, à battre campagne, il y a des partis qui mobilisent et mettent de l’argent. Comment certains veulent se tailler une part de lion dans la répartition des postes », a précisé Ousmane Sonko.



Certains des leaders se sont montrés égoistes. Cette volonté d’être servis en bonne posture, pose problème. « C’est l’union qui fait la force. Les évènements du mois mars en atteste. Le dosage parfait n’existe pas. Il y a des leaders, dont leurs partis n’ont pas de poids. Et pourtant, ils doivent être promus pour mieux servir le Sénégal. Chacun des leaders doit garder patience et affiner sa démarche. Les leaders doivent arrêter les procès d’intention », recommande-t-il.