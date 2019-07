Polémique sur l'homosexualité: Wally sert une citation directe à Imam Ahmadou Kanté

Wally ne badinait pas quand il annonçait vouloir poursuivre Imam Ahmadou Kanté pour diffamation devant la justice. Le jeune chanteur surnommé le prince des « faramarènes » est passé à l’acte en servent à celui-ci une citation directe, tout en réclamant un franc symbolique.



Tout est parti du T-shirt aux couleurs de la communauté Lbgt que l’artiste portait lors du concert organisé vendredi dernier, après la qualification du Sénégal en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can).



Imam Kanté avait alors posté sur son compte Instagram, que « Waly Seck est un acteur de la propagande LGBT. Mais il prépare toujours son « ma ngui djegeulou » (je m’excuse) après une sortie bien réfléchie».



Le chanteur estime que sa dignité et son honorabilité ont été atteintes à travers ces propos.



Dans la foulée il a, par le biais de son avocat, Me Abdou Dialy Kane, servi une citation directe au religieux.



Selon Igfm, le site senenews qui avait repris la publication, est également visé dans cette procédure. D’ailleurs, son directeur de publication est cité comme auteur principal et l’Imam Kanté comme complice.