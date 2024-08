Polémique sur le port du voile : « L'éducation, un service public qui incombe au premier plan aux autorités » ( Cheikh Bamba Dièye) En réaction sur la polémique sur le voile , le leader du Fsd-Bj, Cheikh Bamba Dièye, a aussi apporté son grain de sel. Pour lui, l'éducation est un service public qui incombe au premier plan au président de la République, à son Premier ministre et au gouvernement.

« Cette mission régalienne peut être déléguée à des individus ou à des groupes privés constitués, précise d’emblée M. Dièye non moins directeur général de l’Aibd. Il n'en demeure pas moins que le Premier ministre est bien dans son droit lorsqu'il revient sur un sujet de préoccupation dans le monde de l'éducation » a-t-il soutenu, propos relayés par L’As



Il ajoute que « même si l'importance du privé catholique dans notre système éducatif est indéniable, cependant, il est important de rappeler, à ses yeux, que les écoles confessionnelles, malgré leur importance, sont rétribuées, après service rendu, par les parents d'élèves ».



Sous ce rapport, il pense qu’il est difficilement admissible qu'un tel service puisse porter atteinte aux libertés religieuses.



«Nous sommes un pays de paix et de tolérance. Restons-le car c'est là tout le charme du Sénégal. Les hommes de Dieu de notre pays de toutes les confessions ont toujours habitué le peuple sénégalais à beaucoup de dépassement, de retenue et de hauteur», a-t-il dit dans un communiqué.



