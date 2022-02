Polémiques sur les primes: Abdoulaye Saydou Sow matraque Mame Adama Ndour

« Je n’ai jamais couru derrière la richesse. L’argent n’a jamais été une préoccupation pour moi. Que les gens arrêtent de raconter des histoires. Parce que c’est malhonnête, c’est malsain, ce n’est pas productif pour notre pays. Des gens m’accusent gratuitement sans que ce soit fondé. Mais Dieu est seul juge et il jugera. Ils verront que Dieu va juger », a-t-il réagi.



Abdoulaye Saydou Sow ajoute : « tu restes là, tu ne pars pas avec les gens, tu attends les demi-finales pour débarquer, en te faisant transporter, loger, blanchir et nourrir aux frais de l’État, puis tu vas au stade avec un ticket qu’on a offert pour regarder un match et tu reviens dire :‘’payez-moi pour avoir été voir le match’’. Ça n’a jamais existé nulle part. On fait tout pour toi, les joueurs gagnent et tu dis : ‘’payez-moi’’. C’est quoi ça ? »



Abdoulaye Sow qui ne peut digérer les propos du président du collège des présidents de ligue, martèle en ces termes : « un homme digne, on le reconnaît au moment où il est question d’argent. Si c’est juste pour l’argent, qu’il prenne tout. Moi, je suis sur le match Sénégal-Égypte de mars prochain. La Coupe d’Afrique est déjà derrière pour moi. Je me projette sur comment faire pour se qualifier à la Coupe du monde ».



« Des gens sont allés voir des marabouts pour faire en sorte que le Sénégal ne gagne pas la Can»



Le ministre Abdoulaye Saydou Sow révèle qu’il y a gens qui sont même allés voir des marabouts, pour faire en sorte que le Sénégal ne gagne pas la Can. « Cela fait 60 ans qu’on se bat pour gagner la Coupe d’Afrique. Mais, c’est à Kalidou Koulibaly, à Sadio Mané, à Édouard Mendy… que Dieu a donné ce bonheur. Et parmi les dirigeants, c’est à Augustin Senghor que Dieu a donné ce bonheur. C’est à Mbaye Diouf, à Louis Lamotte, à Amadou Kane, à Yaya Baldé, à Abdoulaye Sow… qu’il l’a donné », a-t-il dit.



Selon lui, « ce petit débat malsain, on en reparle après, quand ce sera le moment. On a présentement d’autres préoccupations. Parce que, dans ce pays, il y a des gens qui sont même allés voir des marabouts pour faire en sorte que le Sénégal ne gagne pas. Et j’en ai la preuve. Mais c’est Dieu qui décide ».