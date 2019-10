Police nationale: Aly Ngouille Ndiaye va présider mardi prochain la sortie de la 45e promotion de l’Ecole nationale de police Le ministre de l’Intérieur va présider mardi prochain la cérémonie de sortie de la 45e promotion de l’Ecole nationale de police. Beaucoup d'autres personnalités sont attendues à cette rencontre, notamment des autorités diplomatiques, militaires et administratives.

Cette cérémonie est organisée à la fin de la formation de base des élèves policiers, à l'issue de laquelle ces derniers vont être bien outillés pour faire leur travail de policiers.



A l'occasion de la remise de drapeau par le directeur de cet établissement, le commissaire Guèye en a profité, selon notre confrère L'Enquête, pour leur rappeler les valeurs cardinales chères à la police qui leur a été léguée par leurs devanciers.



Ce responsable a indiqué, par la même occasion, que la prise de conscience de la profondeur de leur engagement doit être, le moteur de toutes leurs futures activités professionnelles, " à travers le respect de (leur) engagement, se mesurera (leur) sens de l’honneur ".



Les statistiques sur le nombre d'élèves de cette promotion, révèlent, selon le journal, 1 275 élèves agents de police dont 92 femmes, 7 élèves commissaires spéciaux dont 2 femmes, 5 élèves commissaires directs, 5 élèves commissaires gabonais dont une femme, 13 élèves sous-officiers dont une femme, 33 élèves sous-officiers professionnels dont 2 femmes, 34 sous-officiers issus du concours spécial dont 4 femmes, 33 sous-officiers dont 2 femmes issus du concours professionnel, 65 sous-officiers dont 5 femmes issus du concours direct, 24 élèves agents issus du concours spécial dont une femme et 30 élèves ayant réussi le concours Emplois reversés.

