Politique : Alliance Nationale pour le Changement, un nouveau mouvement porté sur les fonts baptismaux

« Le lancement de notre mouvement s’inscrit dans la logique des actes que nous avons posés et des initiatives que nous avons prises depuis un certain moment. Cet engagement fait suite à une longue période de mure réflexion, de consultations, d’échanges. Au finish, nous avons décidé pour répondre aux défis de nos populations de lancer l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC). Un mouvement qui se veut fédérateur, un mouvement de rupture. Nous sommes une alliance large de volontaires, de patriotes, de femmes, de jeunes, de sages et de toutes celles et ceux qui veulent juste changer ce pays », a déclaré son coordonnateur Alioune Badara Seck.





Sur les raisons de la création d’un tel mouvement, Alioune Badara Seck dire : « Tout est parti d’un engagement de jeunes sénégalaises et sénégalais ayant l’ambition d’apporter leur contribution au développement de leur localité. Tout est parti de Keur Massar. Nous sommes allés à la rencontre de nos populations, nous avons vécu avec elles leurs souffrances, leurs inquiétudes. Nous avons vu le manque criard d’infrastructure scolaire, sanitaire, sportive, culturelle. Nous avons vu la dégradation de notre environnement et de notre cadre de vie. Des pans entiers de notre économie laissés en rade ».



Les fondateurs de ce mouvement qui précisent par ailleurs qu’ils ne sont d’aucun clivage politique, encore moins d’une quelconque « idéologie importée », indiquent qu’ils sont plutôt ancrés dans les valeurs sénégalaises et africaines. ils se disent ainsi citoyens pragmatiques soucieux de donner aux populations les mêmes chances, le même cadre de vie que les populations du monde entier.

Sudquotidien.sn