Politique: « Des opposants ont encaissé 3 milliards de Macky »

Après avoir quitté Bokk Gis-Gis, Cheikh Mbacké Bara Doly, a officiellement lancé, ce samedi, son mouvement politique ‘’Mouvement Nekalfi Askan » (‘’Mouvement au Service du Peuple’’).



Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a été exclu du parti Bokk Gis-Gis de Pape Diop, pour ‘’ trahison et infidélité ’’. Après avoir pris acte de son exclusion, le député a lancé, ce samedi, son mouvement politique dénommé ‘’Mouvement Nekalfi Askan”, en français ‘’Mouvement au Service du Peuple’’. Face à la presse, l’opposant a fait des graves révélations, relate "Rewmi".



« Certains hommes politiques de l’opposition, ont reçu à 4 mois des élections locales, 3 milliards 100 millions FCfa », a-t-il déballé. Il menace de faire d’autres graves révélations si jamais ces gens continuent de parler. Car dit-il, « je sais beaucoup de choses ».



« On te donne 2 milliards pour que tu représentes le BP Sénégal. Mais moi, je ne vais jamais m’associer avec ces gens. Quand le jour de la vérité sonnera, je vais parler. Car j’en connais beaucoup de choses. »



Mais, poursuit-il, « je fais de la diplomatie. Si jamais, je vous entends parler encore, je dirai tout ce que je connais ».



Il rembobine : « Moi, je ne suis pas à vendre. Personne ne peut pas me vendre et se faire des bénéfices. Je suis du côté du peuple. Je ne négocie pas pour mon propre intérêt. Ce qui m’est sûr, est que j’ai mis en place mon propre mouvement pour tendre la main à toute l’opposition, pour aller au terme de notre mission qui est de bouter Macky Sall de la tête de ce pays ».



Il demande aux « opposants proches de Macky Sall » de se dévoiler. Avant d’ajouter : « Je fais partie de l’opposition radicale. Je suis avec le peuple, aux côtés du peuple. Je défendrais le peuple. Je n’ai que deux combats. M’associer aux gens avec qui je peux faire du chemin, pour que nous puissions avoir la majorité à l’Assemblée nationale. Et faire voter la loi contre l’homosexualité. Ils me connaissent, ils savent qui je suis. Si plaît au Bon Dieu, Khalifa Ababacar Sall et Karim se présenterons. Ils seront candidats ».



Poursuivant, Cheikh Mbacké Bara Doly ajoute : « Si je leur parle, ils doivent me croire. Parce qu’ils savent qui je suis. Tous ces temps, ils se demandent, cherchent à savoir et se disent qu’est-ce que je manigance encore. Je ne manigance rien. Je veux tout simplement bouter Macky Sall ici. Nous sommes prêts. Nous avons complété notre caution. Ce que nous voulons, c’est de s’associer avec l’opposition pour travailler. Tout ce qui n’est pas dans l’intérêt du peuple, de ce pays, je ne suis pas dedans ».



Plusieurs personnalités et autorités membres de l’opposition comme Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko, Mame Diarra Fam, Toussaint Manga, et Déthié Fall, ont tous répondu présent à la rencontre.