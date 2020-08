Politique: Lancement du mouvement citoyen WAR

Ancien du quotidien "L’As", le journaliste Pape Samba Sène n’en finit pas de se hisser aux sommets de l’édition. Fondateur et promoteur du journal "L’Evidence", l’enfant de Kahone a franchi depuis hier un nouveau cap. Il a lancé ce mardi un mouvement citoyen dénommé Warna Askanwi Raw (WAR).



Une démarche à priori citoyenne qui n’en cache pas moins de solides ambitions personnelles. « Parce que les populations sénégalaises mérite une "guerre" pour leur mieux-être de la part de tout un chacun, nous avons créé ce mouvement avec comme objectif d’être la tribune sociale économique et politique pour tous les citoyens et citoyennes qui pensent que les populations laborieuses méritent un avenir plus radieux. Dès lors, nous comptons faire don de notre personne à nos concitoyens », a déclaré avec emphase, le jeune patron de presse.



Interpellé sur le positionnement sur l’échiquier politique de son mouvement, il a renvoyé dos à dos majorité et opposition. Toutefois, il n’a pas manqué de jeter des pierres dans le jardin présidentiel, en fustigeant la communication autour de la gestion de la pandémie du Covid-19. Se disant à l’écoute des populations, Pape Samba Sène n’écarte pas pour le moment l’idée de se jeter à l’eau pour les prochaines échéances électorales, même s’il s’empresse de préciser que ce n’est pas sa préoccupation de l’heure.



A noter que le leader de WAR envisage dans les prochains jours de procéder à un don de matériels et de produits de protection contre l’épidémie de coronavirus à Kaolack, au cœur du bassin arachidier.