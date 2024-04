Politique-Religion : Le chef de l’Etat à Touba, pour une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides Habitués à une large diffusion et communication des visites présidentielles, c’est une nouvelle que beaucoup de Sénégalais avaient accueilli avec prudence. Mais voilà, la visite du chef de l’Etat récemment élu, au guide religieux de la ville sainte de Touba, a été confirmée par l’APS. Et même sans image officielle, source ne saurait être plus crédible.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2024 à 20:13

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé, lundi, à Touba, peu après 17h, pour une visite de courtoisie auprès du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Et selon le constat de l’APS, avec simplicité, le chef de l’Etat qui était accompagné d’une délégation restreinte, s’est entretenu avec le guide religieux. Le Groupe Leral y reviendra plus en détails !



