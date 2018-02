Politique – Tata Alima (Idoles) : « La Génération du concret m’a fait des offres mirobolantes »

Dans un entretien qu’elle a eu avec le journal "L’Observateur", Tata Alima de la série "Idole"s n’a pas manqué de dévoiler son appartenance politique. « Militante de première heure du parti du Président Macky Sall », dit-elle. L’actrice déplore la non-assistance des responsables de sa formation politique quand elle a eu des problèmes de santé.



« Je suis militant de la première heure de l’Apr, mais ce parti ne m’a rien apporté » a-t-elle fustigé. A la question à savoir si le Président Macky Sall était au courant de sa situation d’alors, la femme du ministre Maal dans la série “Idoles” répond : « je ne saurai le dire. Marième Badiane était au courant et je pense qu’elle a dû informer le reste des responsables du parti. Je ne pouvais décemment pas les appeler pour les informer de ma maladie. Cela ressemblerait à autre chose ».



« Mais peu importe, en 2012, j’ai voté et fait voter Macky Sall. Ma famille ne comprenait pas mon attachement pour ce parti qui s’est montré ingrat envers moi. Et pourtant, les propositions ne manquaient pas. La Génération du concret m’a fait des offres mirobolantes que j’ai toujours déclinées. Je marche par conviction. Je ne suis pas mue par le matériel », a renchéri l’actrice.





