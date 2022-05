Politique : Yewwi lâche et isole Khalifa Sall

Dégâts collatéraux de l’affaire de la liste de Yewwi de Dakar, qui risque d’être rejetée pour non-respect de la parité.



Les langues se délient et certains ne mettent plus de gants pour désigner directement Khalifa Sall ou son proche collaborateur Saliou Sarr, comme responsable direct ou indirect de ce qui est arrivé à la liste départementale de Khalifa Sall à Dakar.



Face à cette turpitude, Khalifa Sall se retrouve seul, sans même pouvoir compter, jusque-là, sur ses principaux lieutenants.



"Enquête" révèle qu’il y aurait une cassure entre Barthélémy Dias et sa famille politique originelle de Taxawu Sénégal.



En vérité, 80% de l’entourage de Khalifa Sall n’aime pas le maire de Dakar. Khalifa Sall ne contrôle pas Barthélémy Dias. La preuve, il a dégagé tout le cabinet qu’il avait laissé à la Ville de Dakar...



Aussi, si cela ne dépendait que des proches de Khalifa Sall, Barthélémy Dias ne serait pas maire de Dakar.



Personne parmi eux n’a mouillé le maillot. Barth’ s’est battu tout seul pour arriver à cette place. Et, aussi sa proximité avec Ousmane Sonko ne plait pas à tous les proches de Khalifa Sall.



Ces frustrations ont-elles poussé les amis de Khalifa Sall à saboter la liste départementale pour empêcher Barth’ de se retrouver à l’Hémicycle ?



Dans tous les cas, c’est Déthié Fall qui a signé le récépissé de dépôt. Depuis cette affaire, Khalifa Sall est isolé, esseulé dans son coin et plongé dans un silence assourdissant, rapporte le journal "Enquête".



Même ses lieutenants ne sont pas montés au front pour prendre sa défense. De plus, les proches de Barthélémy Dias accusent Khalifa Sall de tous les noms d’oiseaux.













Senenews

