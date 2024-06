Politique de logement en Afrique : La Shelter Afrique Development Bank salue la formation d’un caucus financier

Selon un communiqué de presse, le Caucus financier des ministres africains de l'habitat et du développement urbain servira de plateforme continentale de plaidoyer pour donner la priorité au secteur de l'habitat auprès des gouvernements nationaux et des institutions internationales.



La décision de former le caucus a été prise par les actionnaires lors de la 43ème Assemblée générale annuelle (Aga) et du symposium de l'institution qui se sont tenus à Kigali, au Rwanda, la semaine dernière.



Le Caucus, qui a été lancé lors de l'Aga, facilitera le dialogue et le partage d'informations sur les meilleures pratiques en matière de politique, de réglementation et de mise en œuvre du logement. Il devrait également servir de plateforme continentale de plaidoyer pour donner la priorité au secteur du logement auprès des gouvernements nationaux et des institutions internationales.



Félicitant les actionnaires d'avoir approuvé la création du Caucus, Thierno Habib-Hann, directeur général et chef de la direction de Shelter Afrique Development Bank, a déclaré que la formation du Caucus financier des ministres africains de l'habitat et du développement urbain était une initiative bienvenue.



«Avec un déficit de 52 millions d'unités de logement et un coût de construction estimé à 25 000 dollars par unité, le continent a besoin d'au moins 1,4 billion de dollars, ce qui représente un énorme défi financier pour nous. Nous pensons que ce Caucus offrira une plateforme aux ministres du logement et du développement urbain des États membres pour collaborer, partager des connaissances et développer des politiques et des stratégies de financement afin d'améliorer leurs efforts pour fournir des solutions de logement durables et abordables dans leurs pays respectifs sous l'égide de Shelter Afrique Development Bank », a déclaré Habib-Hann.



M. Hann a également indiqué que le Caucus a été créé pour créer une synergie en tirant parti de la force collective des pays membres, en s'appuyant sur leurs expériences et ressources uniques pour relever les défis communs de l'Afrique en matière de logement.



«Nous pensons que le Caucus aidera à identifier les défis communs et les opportunités dans le secteur du logement afin de développer des stratégies efficaces pour une action collective et d'explorer les moyens de mobiliser les ressources et l'expertise des partenaires internationaux, des acteurs du secteur privé et des organisations de développement pour soutenir les initiatives en matière de logement et répondre à la crise du logement en Afrique », a ajouté M. Habib-Hann.



Les actionnaires de la ShafDB ont également élu le ministre nigérian du Logement et du Développement urbain, Arc. Ahmed Musa Dangiwa comme président inaugural du Caucus.



En acceptant son élection, Arc. Dangiwa a déclaré que la création du caucus financier des ministres africains du logement et du développement urbain offre une occasion unique de galvaniser l'action collective et d'accélérer les progrès vers un développement inclusif et durable du logement en Afrique.



«En encourageant la collaboration, en promouvant l'innovation et en mobilisant les ressources, nous pouvons transformer le paysage du logement sur notre continent et améliorer de manière significative la qualité de vie de millions de nos citoyens », a indiqué Arc. Dangiwa.

