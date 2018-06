Pologne vs Sénégal : Le onze des «Lions» avec deux grosses surprises

Sauf changement de dernière minute, le Sénégal lancera son Mondial cet après-midi contre la Pologne avec Khadim Ndiaye dans les buts, Alfred Ndiaye au milieu et Mame Biram Diouf à la pointe de l’attaque. Les «Lions» devraient évoluer en 4-4-2 avec une ligne défensive composée de Lamine Gassama, Salif Sané, Kalidou Koulibaly et Youssouf Sabaly. Pour accompagner Alfred au milieu, Aliou Cissé aurait opté pour Idrissa Gana Guèye.



Alfred in, Kouyaté out

L’autre grosse surprise concerne le capitaine Cheikhou Kouyaté qui débutera sur le banc. Dans le rôle de meneur, le sélectionneur a décidé de reconduire Mbaye Niang qu’il a plusieurs fois essayé à ce poste lors des trois derniers matches amicaux. Il sera chargé d’alimenter en ballons Ismaila Sarr et Sadio Mané – capitaine – qui seront chargés de mener les attaques sénégalaises. Choisi au détriment de Diafra Sakho et Moussa Konaté qui ont joué davantage durant la préparation, Mame Biram Diouf retrouve son poste de n°9 et sera aussi chargé d’empêcher les premières relances de la défense polonaise.



Onze probable du Sénégal: Khadim Ndiaye – Lamine Gassama, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly – Idrissa Guèye, Alfred Ndiaye – Sadio Mané, Ismaïla Sarr – Mbaye Niang, Mame Biram Diouf.













