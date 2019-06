Popenguine 2019 : 12 290 marcheurs vont parcourir 52 km Pas moins de 12 290 marcheurs, répartis en 8 groupes, vont parcourir 52 KM pour se rendre à Popenguine à l’occasion de la 131e édition du pèlerinage marial, cette année, selon le Comité national du pèlerinage.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 17:04 | | 0 commentaire(s)|

Les marcheurs quitteront, demain samedi, leurs paroisses respectives, dans l’après-midi, pour se rendre au Cap des Biches, où va démarrer la marche du dimanche vers Popenguine.

Depuis deux années, il y a deux sites d’accueil pour les marcheurs, selon la position de la paroisse. En effet, les dix premières paroisses vont partir de Mbao et le reste du Cap des Biches. Une première pause aura lieu à Yène et une seconde à Toubab Dialaw. La marche vers Popenguine en est à sa 39e édition.



