Popenguine: Adama Faye marche avec les pèlerins

C’est l’image du jour à Poponguine. Adama Faye, Président de la Coalition Defar Sa Gox, par ailleurs beau-frère du Président de la République a été repéré dans le convoi des marcheurs qui a quitté Dakar ce matin pour rejoindre à pied la ville sainte. Un façon selon lui, «de rendre hommage et de soutenir les marcheurs de la communauté catholique et la jeunesse de grand Yoff, rapporte IGFM.



Un geste hautement salué par le foyer des marcheurs de ladite localité qui affirme avoir reçu des packs de repas pour 3000 personnes, de l’eau, un appui financier et logistique (voitures, sonorisation) de la part du responsable politique.