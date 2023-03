Port autonome de Dakar : L’activité maritime connaît un repli de 4,2% en décembre 2022

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), celle-ci est tirée par la baisse simultanée enregistrée sur les embarquements (-6,0%) et les débarquements (-3,2%).



Le repli des embarquements est en liaison avec ceux des phosphates (-42,4%) et, dans une moindre mesure, des produits de la mer (-4,5%) et des marchandises diverses (-1,4%).



S’agissant des débarquements, le fléchissement est imputable à la diminution de ceux des hydrocarbures raffinés (-8,4%), du pétrole brut (-3,6%), des marchandises diverses (-1,4%) ainsi que des produits de la mer (-0,7%).



Au total, la même source fait savoir que sur l’année 2022, l’activité portuaire du Port autonome de Dakar s’est améliorée de 1,3%.



Bassirou MBAYE



L’activité maritime au Port autonome de Dakar (Pad) a connu une contreperformance de 4,2% au mois de décembre 2022 par rapport à novembre.Source : https://www.lejecos.com/Port-autonome-de-Dakar-L-a...