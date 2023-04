Port d'uniformes à l'école : Saint-Louis réceptionne un lot de 494 638 tenues scolaires

Une cérémonie de remise symbolique s'est tenue en présence de tous les acteurs de l'école, l'Inspection d'académie (IA) les inspections de l'éducation et de la Formation (Ief), enseignants et syndicats.



Selon l'adjointe au gouverneur, Fatoumata Mokhtar Fall Faye, l'exécution de ce programme permet un idéal d'équité d'égalité et d'harmonisation sociale au niveau des établissements scolaires.



" Ce programme présente beaucoup d'avantages, sur le plan pédagogique pour les établissements, à savoir la discipline, le bon comportement et la rigueur au niveau des classes, mais également des avantages au niveau sécuritaire avec l'identification de l'élève dans l'espace scolaire, suivant l'inspection à laquelle il appartient.



Aujourdhui, on leur permet d'avoir ces tenues gratuitement dans le cadre du programme qui s'étale sur 3 ans et qui est financé à hauteur de 30 milliards FCfa, à raison de 10 milliards par an. C'est grâce à l'artisanat local que ces tenues sont réalisées ", a-t-elle expliqué .



Au dela de l'aspect pédagogique, Fatou Mokhtar Fall F a fait savoir que président de la République a voulu relancer l'artisanat local, en permettant aux artisans très touchés par la pandémie de covid-19, de bénéficier de marchés pour se relancer.



Et par l'intermédiaire de la Chambre des Métiers, les meilleurs confectionneurs de Saint-Louis ont été sélectionnés et ont pu livrer à temps les commandes pour les établissements publics.



Rappelons qu'au total, la région de Saint-Louis bénéficie d'un lot de 494 638 tenues scolaires qui ont été remises à l'Inspection d'académie (IA). Et chaque élève sera doté de deux tenues par an.













Adama Sall (Saint-Louis)