Port de Dakar : Un électromécanicien escroque son collègue de 3 millions francs pour l'achat de faux billets Mohamed Bachir C. a fait preuve de cupidité. Il a pris l'attache d'un charlatan pour grossir son patrimoine financier. Sur ce, l'agent du Port autonome de Dakar a inventé une histoire d'acquisition de camion hydrocureur pour délester son collègue Seydou Diagne de 3 millions de francs. Jugé coupable d'escroquerie, il a écopé de deux mois de prison ferme ce lundi 10 octobre 2022. Rewmi

Né en 1979, marié et père de huit enfants, Mohamed Bachir C. s'est lancé dans une opération frauduleuse de multiplication de billets de banque. Son coup a non seulement foiré, mais il s'est retrouvé derrière les barreaux.



Quand le quadragénaire a appris que le marabout Modou Bakhoum était capable de lui fournir des billets factices, il lui a versé toutes ses économies. Il s'est ensuite rapproché de son collègue Seydou Diagne pour lui emprunter 3 millions de francs. Il a fait croire à M. Diagne qu'il s'est lancé dans le business de camions hydrocureurs. Et qu'il allait le rembourser dans un délai de 24h, car il avait déjà trouvé un acquéreur à Touba.



Mieux, Mohamed Bachir avait présenté Modou Bakhoum et un certain Serigne Saliou comme étant ses associés. C'est dans ces circonstances que Seydou Diagne a accordé un prêt à l'escroc, lequel lui a finalement dit que le camion était tombé en panne lorsqu'il le convoyait à Touba le 13 juin 2022. Après avoir déposé trois plaintes classées sans suite, la victime a saisi la section de Recherches le 29 septembre 2022.



Électromécanicien de profession, Mohamed Bachir C. a révélé aux pandores avoir été arnaqué par Modou Bakhoum qui lui a promis la richesse. A l'en croire, le charla- tan lui a réclamé des millions pour les sacrifices et l'achat de parfums afin de procéder à la falsification des billets de banque. Quand il a été à court de liquidité, il a inventé l'histoire de l'acquisition du véhicule pour délester sa victime de 3 millions de francs.



Allant plus loin, le natif de Guédiawaye a signalé avoir porté plainte contre son bourreau à la brigade spéciale du port et l'affaire sera plaidée le 18 octobre prochain.



Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar hier, le prévenu a tenté de faire croire au juge qu’il a commis une faute civile. "Le plaignant m'a prêté 3 millions francs avec un intérêt de 2 millions francs. Il ne m'a jamais demandé la destination de l'argent. Aussi, je ne lui ai jamais parlé de l'acquisition d'un camion", a-t-il contesté avec véhémence.



Sur instruction du maître des poursuites, la partie civile a fait écouter au tribunal un audio whatsApp dans lequel on entend le mis cause lui faire part de son projet imaginaire.



Là, Mohamed Bachir a avoué son forfait. "J'étais sous l'emprise de Modou Bakhoum qui m'a envoûté avec ses bains mystiques", a-t-il expliqué. Estimant le chef d'escroquerie constant, le substitut du procureur a sollicité deux ans, dont six mois ferme.



Me Michel Ndong a plaidé la relaxe du prévenu. D'après lui, c'est l'intérêt de 2 millions de francs qui a déterminé la remise. Finalement, le juge a infligé une peine de deux mois ferme au prévenu qui doit allouer 4 millions de francs à sa victime

