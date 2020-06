Porte-parole du Khalife général des Tidianes : la fausse nomination vite démentie par la famille Une nouvelle avait vite circulé faisant de Serigne Mansour Sy Diamil, le nouveau porte-parole du Khalife général des Tidianes. L’information a été aussitôt démentie, après vérification.

« C’est une fausse information, le khalife Serigne Babacar Sy Mansour ne s’est pas encore prononcé sur cette question », assure un des proches de la famille Sy.



Et mieux, joint au téléphone par d’autres confrères, Serigne Mansour Sy Djamil, le pressenti porte-parole, a aussi démenti ce présumé choix porté sur sa personne.



« L’heure est à la prière et aux dévotions pour le repos de l’âme de Serigne Pape Malick Sy », a-t-il indiqué.

