Porte-voix des populations riveraines : le message de Guy Marius Sagna après sa visite à la mine de zircon de GCO Eramet

Ce jeudi 30 janvier 2025, nous avons été reçus par l’entreprise GCO Eramet au cœur de la mine de zircon. Cette rencontre nous a permis d’échanger sur les préoccupations des populations riveraines et d’obtenir des réponses de l’entreprise.



Afin de confronter ces déclarations à la réalité du terrain, nous avons également rencontré les populations locales pour recueillir leurs témoignages.



Dans les jours à venir, nous produirons un rapport que nous transmettrons aux deux parties ainsi qu’à la Commission Énergie et Mines de l’Assemblée nationale, afin d’ouvrir des discussions de dialogue, conformément aux orientations du Président de la République.



« L’exploitation des ressources minières ne profite pas suffisamment aux populations locales. C’est pourquoi le Président a demandé une évaluation nationale de l’impact économique, social et environnemental du secteur et un meilleur encadrement de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). ». CR Conseil des ministres du 29 Janvier 2025.



Nous continuerons à veiller à ce que les intérêts des populations soient pleinement pris en compte.



Guy Marius Sagna

Abdoul Ahad Ndiaye

𝐃𝐞́𝐩𝐮𝐭𝐞́s 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐗𝐕𝐞 𝐥𝐞́𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞



