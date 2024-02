Portrait: Amy Sarr Fall, une réussite communicative dans le monde des médias sénégalais

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Février 2024 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|

Amy Sarr Fall enchaine les défis comme certains de ses compatriotes, égrènent les chapelets. En 2007, jeune diplômée en communication, et en administration des affaires internationales, elle assiste à New York, à une conférence de Barack Obama, un mot d'ordre du futur Président des Etats Unis l'interpelle:' "Le changement vient de la base, ces paroles sont comme pour elle, une révélation. Rentrée au pays en 2009, la jeune femme se lance en solo. Elle a rédigé et mise en page elle -même sur Word les 56 pages du premier numéro de Intelligences magazine. Du collège, à l'université, la jeune femme s'est prise de sympathie. En 2012, Amy Sarr Fall a lancé la grande rentrée citoyenne. Elle anime en outre le club Intelligences citoyennes, et a lancé cette année un magazine bimestriel. Elle espère prochainement obtenir une licence pour créer sa propre chaine de télévision...