Portrait Bourba Djolof: Retour sur la vie de cet être mystérieux, sorti du fleuve, considéré auparavant comme un Djinn

Ndiadiane Ndiaye de son vrai nom Ibn Amadou Abou Bakr Ibn Omar était le fils d'Abou Bakr Ben Omar, chef de guerre almoravide et de Fatoumata Sall, une princesse Halpuular. Ndiadiane Ndiaye est passé par le fleuve pour venir à Minguene Boye.



Après un long séjour il sortait pour reconcilier les pécheurs qui se disputaient et retournait dans l'eau. Les enfants qui avaient remarqué ce fait en ont parlé à leurs parents qui ont tendu un piège à Ndiadiane pour l'amener au village. Une fois hors de l'eau l'être mystérieux se serait muri dans un long silence.



Il aura fallu l'intelligence d'une femme, devenue son épouse pour lui faire dire ses premiers mots. La tradition raconte aussi que son vrai nom c'est Ahmadou et qu'il doit son surnom au mystère qui a entouré sa présence à Minguene Boye. En effet, les habitants dudit village sont allés voir un marabout pour lui parler de l'être mystérieux qui était sorti du fleuve.



Et le marabout sérère Maissa Wally Dione leur a fait savoir que ça c'est "Ndiadiane". Ce qui signifie que ça c'est mystérieux. C'est de là que lui vient ce nom qui signifie extraordinaire ou mystérieux. C'est cette épisode qui expliqua la nomination de Ndiadiane Ndiaye à la tête du Walo...