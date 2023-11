Portrait : Yacine Tall Directrice Générale de Talix Properties , le leadership féminin en marche

Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Portrait : Yacine Tall Directrice Générale de Talix Properties , le leadership féminin en marche Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Novembre 2023 à 18:14 | | 0 commentaire(s)| Yacine Tall est une professionnelle complice qui occupe actuellement le poste de Directrice Générale de Talix Properties au sein de Talix Group depuis juillet 2021. De plus, elle assume le rôle de Directrice Générale de Talix Hospitality depuis janvier 2021, démontrant ainsi son leadership dans le secteur de l’immobilier et de l’hospitalité.

Avant d’occuper ces postes de direction, Yacine a accumulé une expérience précieuse au sein de Talix Group. De 2017 à 2021, elle a été Directrice de TETAPROM, où elle a contribué au développement et à la gestion de projets. De 2013 à 2017, elle a exercé la fonction de Project Development Manager au sein de la même entreprise, démontrant sa capacité à gérer des projets de manière efficace.



Avant de rejoindre Talix Group, Yacine a débuté sa carrière en tant qu’auditeur assistant chez KPMG en 2012, où elle a acquis des compétences en audit financier. Elle a également effectué des étapes dans les domaines de l’analyse financière et du contrôle de gestion, ce qui a renforcé sa compréhension des aspects financiers des entreprises.



Yacine Tall est une diplômée de plusieurs institutions renommées, notamment la San Diego State University, The American Business School de Paris, The London School of Economics and Political Science, et OMNES Education. Son parcours académique varié et son expérience professionnelle diversifiée témoignent de sa polyvalence et de son engagement envers le succès de Talix Group.



