Portrait de M. Amadou Bâ, le candidat de Bby à l'élection présidentielle de 2024

Né dans la région de Dakar en 1961, Amadou Bâ est un commis de l’état du Sénégal et fonctionnaire de classe exceptionnelle. L’homme a gravi les échelons de l’administration jusqu’à être nommé le 17 septembre 2022, Premier Ministre du Sénégal, par le Président Macky Sall.



Parcours académique et professionnel



Après un baccalauréat technique de gestion en 1980, Amadou Bâ décroche une maîtrise en sciences économiques, option gestion des Entreprises et un brevet de l'ENAM en 1988, section Impôts et Domaines. Il est inspecteur stagiaire à Diourbel en 1989, puis inspecteur chef du premier secteur de taxe sur la valeur ajoutée à la Direction générale des impôts et domaines (DGID) à Dakar. En 1991, il se perfectionne par deux stages, à l'Institut international d'administration publique de Paris et à Baltimore.



Chef d'inspection à Dakar Plateau I de 1990 à 1992, il est ensuite délégué dans les fonctions de commissaire contrôleur des assurances à la direction des assurances jusqu'en 1994, puis inspecteur vérificateur à la direction des vérifications et enquêtes fiscales.



Après un stage de formation durant l'été 2001 à l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand, il prend en 2002 la tête du Centre des grandes entreprises de la direction des impôts, puis devient Directeur des Impôts en 2004, pour un an.



En novembre 2006, il est nommé Directeur général des Impôts et des Domaines. Sous sa direction est mis en œuvre un nouveau Code général des impôts, entré en vigueur en janvier 2013. Il est parallèlement chargé d'enseignement, à l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM), section Impôts et Domaines depuis 1992 et au COFEB/BCEAO, de 1995 à 2000.



Parcours politique et administratif



M. Amadou Bâ est nommé ministre de l'Économie et des Finances le 02 septembre 2013 par le Président Macky Sall. Ainsi, à l’avènement du Plan Sénégal émergent (PSE), Amadou Bâ en devient l’une des chevilles ouvrières, en étant à la tête des délégations du Groupe consultatif de Paris (ex club de Paris) en 2014 et 2018. Dans le cadre politique, son adhésion officielle à l’APR s’est faite en 2016. Tour à tour, il remporte haut la main, le référendum 2016, les élections législatives 2017 et la Présidentielle 2019 dans la région de Dakar.



Après le succès du scrutin présidentiel de 2019, il est nommé ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MAESE) jusqu’en novembre 2020, où il quitte le gouvernement. Malgré qu’il n’y ait plus de fonctions nominatives, Amadou Bâ demeure toujours loyal au Président Macky Sall, en se donnant corps et âme pour la massification de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar.



Dans la foulée, il sera nommé coordonnateur national de la coalition à quelques encablures des élections locales du 23 janvier 2022. La coalition Benno Bokk Yakaar sortant majoritaire dès ces joutes électorales, Amadou Ba sera chargé de la collecte des parrainages et désigné numéro 2 de la liste nationale lors des Législatives du 31 juillet 2022.



Après ces élections remportées aux forceps par la majorité présidentielle, Amadou Bâ est nommé Premier ministre du Sénégal le 17 septembre 2022. Dans cette optique, il cède sa place de député au jeune Abdoulaye Diagne, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Enfin, Amadou Bâ est un homme marié et père de 3 enfants. Il est aussi un féru de sport et des jeux d'esprit.