Portugal: Cristiano Ronaldo achète l'appartement le plus cher jamais vendu à Lisbonne (photos) Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2019 à 09:44 | | 0 commentaire(s)| Cristiano Ronaldo a acheté l'appartement le plus cher jamais vendu à Lisbonne pour 7,2 millions d'euros.





L’appartement a été acheté dans la capitale portugaise de Lisbonne en juillet de l’année dernière, mais ce n’est que récemment que les nouvelles de son achat ont fait surface.



L’ancienne star du Real Madrid aurait remporté une dure bataille contre deux autres millionnaires pour l’achat de l’appartement de luxe de 7,2 millions d’euros dans l’immeuble Castilho 203 de l’Avenida de Liberdade, dans la ville.



Il aurait une superficie de 288 mètres carrés et comprend un spa, une piscine intérieure, un gymnase, les plus récents appareils électroménagers et trois grandes chambres.



La dernière acquisition immobilière de Ronaldo est située à côté du parc Eduardo VII, près du quartier où il a passé une partie de ses humbles débuts et où il a récemment admis avoir reçu des hamburgers de la part de certains membres du personnel de cuisine d’un restaurant.



L’appartement s’ajoute au vaste empire immobilier de Ronaldo, l’ancienne star de Manchester United ayant récemment vendu une superbe demeure pour 2,5 millions d’euros à son ancien coéquipier du Real Madrid, Pepe, situé dans la région de Geres, au nord du Portugal.



La demeure aurait été construite à partir de zéro il y a dix ans alors qu’il était à Manchester United et a été utilisé lorsque la superstar voulait profiter d’une certaine intimité. Cependant, le site est devenu depuis un lieu touristique pour les amateurs de football.











