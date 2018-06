Portugal-Espagne: triplé monstrueux de Cristiano Ronaldo, première grande émotion de la Coupe du monde

Le choc du groupe B de la Coupe du monde entre le Portugal et l'Espagne (3-3) n'a pas déçu. Portés par un immense Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé, les champions d'Europe ont arraché le nul après avoir mené à deux reprises.



Ils étaient attendus au tournant. Et ils ont montré des signes rassurants. Deux jours seulement après l’éviction soudaine de leur sélectionneur Julen Lopetegui, remplacé par Fernando Hierro après l’annonce de sa signature au Real Madrid, les Espagnols ont prouvé ce samedi, leur faculté à aller de l’avant. Face au Portugal, champion d’Europe en titre, la Roja ne l'a pas emporté. Crucifiée par un Ronaldo exceptionnel, elle a dû se contenter d'un nul (3-3) pour son entrée à la Coupe du monde.



Elle n'a pas non plus toujours maîtrisé son sujet. Mais elle a affiché une belle force de caractère pour recoller au score à deux reprises et même momentanément, prendre les devants. Pour son premier match dans ce nouveau rôle, Hierro a aussi vu certains de ses choix être couronnés de succès, notamment celui de titulariser Nacho Fernandez, qui lui a rendu sa confiance en marquant d’une frappe lumineuse à la 58e. Mais Ronaldo était décidé à assurer le show jusqu'au bout.



Ronaldo, déjà décisif

Il appartient désormais au même cercle que Pelé, Miroslav Klose et Uwe Seeler. En marquant face à l’Espagne, Cristiano Ronaldo est devenu le quatrième joueur de l’histoire à trouver le chemin des filets lors de quatre Coupes du monde différentes. Il avait planté à une reprise en 2006 en Allemagne, en 2010 en Afrique du Sud et en 2014 au Brésil.







