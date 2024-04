Poste: Le SNTP dément le «licenciement » de 200 postiers

L’information reprise par votre quotidien et d’autres journaux sur le licenciement de 200 travailleurs de la Poste ne s’avère pas bonne. Si l’on se fie à Hamed Diouf Secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la Poste (SNTP). A travers une petite note envoyée à la rédaction, Hamed Diouf a tenu à repréciser les choses. « En tant que travailleur à la Société nationale La Poste, et Secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs de la Poste (SNTP), il est de mon devoir de démentir ces fausses allégations et de rétablir la vérité des faits. En effet, depuis quelques années, SN La Poste traverse une crise sans précédent, renseigne LeTémoin.



Avec plus de 4000 employés, pour une masse salariale de 18 milliards par an. Le Directeur général a, depuis, opté pour le non renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD) arrivés à terme. Ainsi, plus de 3OO contrats n’ont pas été renouvelés en 2023 et 2OO en 2O24. Cette politique visant à rétablir les équilibres de l’entreprise est conforme à la feuille de route que les autorités ont tracée à l’actuel Directeur général dès sa nomination, en octobre 2022 » indique le syndicaliste.



Par ailleurs, selon ce dernier, « cette politique est conforme au Plan Stratégique d’Expansion (PSE) de La Poste pour 2023-2025, dont l’un des programmes phare est le développement du capital humain tout en rationalisant les effectifs. En ma qualité de Secrétaire général d’un Syndicat, censé défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, je dénonce, avec énergie, ces tentatives vouées à l’échec, de personnes tapies dans l’ombre, avec des intentions non louables pour notre chère entreprise ».