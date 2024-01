Pots de thon à la hausse: Un sabotage de la politique sociale !

S’il existe des acteurs qui sabotent la politique sociale du Président Macky Sall, au point de provoquer la colère des Sénégalais contre son régime, ce sont bien les industriels sénégalais du thon et producteurs de conserves de poisson. Malgré les avantages fiscaux et juridiques dont ils bénéficient de la part de l’Etat, ces industriels véreux viennent d’augmenter les prix des pots de thon. Comme s’ils se sont passés le mot d’ordre, en procédant à des hausses exagérées, révèle "Le Témoin".



Par exemple, le pot de thon (pâté sardinelle) qui coûtait entre 800 et 1200 FCfa est vendu à l’usine (en gros)n à 1.500 voire 1.600 FCfa. Arrivé chez le boutiquier, ce même pot de thon est revendu à 1.800 voire 2.000 FCfa. Hélas ! Le « pain-thon » qui était, à côté du « panndambé » et du « thiéré sow », le dernier recours des pauvres consommateurs et ménages défavorisés, est lui aussi finalement tombé dans la spirale des hausses de prix.



Pour « Le Témoin » quotidien, ces industriels du thon en complicité avec les boutiquiers, ont dû oublier que, pour le repas du soir, le « pain-thon » était jusque-là une recette de secours pour les foyers dépourvus de poulets ou de viande de bœuf et vivant sous le seuil de l’extrême pauvreté. Mais ils n’en ont cure ! Surtout dans un secteur de la pêche et de la conserverie, où la magouille, la fraude, la corruption, la fuite des capitaux et l’absence de contrôle étatique sont érigées en…licence !