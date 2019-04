Pour 1000 FCfa, le berger ouvre le feu sur son ami

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Pour 1000 francs Cfa, le berger Nayel Ba a fait feu sur son ami, l’atteignant à la hanche. Le blessé, Galass Diop, qui détenait aussi une arme et du chanvre indien, a été traduit devant la barre.



Les deux parties qui avaient fomenté un coup en prison pour tromper le tribunal de Louga, n’ont pas réussi leur pari. Pour cause, Galass n’a pas respecté les clauses du deal et voulait enfoncer son ami. Ils ont écopé 3 mois ferme pour les faits de violence et voie de fait et offre et détention d’arme.













L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos