Pour 5 000 francs : Le vieux Sène traîne son fils Malick Sène à la barre

Dimanche dernier, profitant d'une commission de son père à la boutique qui lui avait demandé d'aller recharger une bonbonne de gaz en lui remettant la somme de 10 mille francs, Malick Sène vole les 5000 FCfa. Et, il revient auprès de son père pour lui rendre 2 100 francs comme monnaie. Devant l'insistance de son père qui lui réclame son argent, le fils indélicat refuse catégoriquement et profère des menaces de mort à son encontre.



Remonté contre son fils, le vieux Sène dépose une plainte contre lui, au niveau au Commissariat des Parcelles Assainies.



Mais, devant la barre du tribunal des flagrants délits où, il a comparu ce vendredi, le sexagénaire, cheveux poivre sel, vêtu d'un grand boubou de couleur vert, a été gagné par l'affection d'un pater envers son fils, lorsque ce dernier a nié les délits qui lui ont été reprochés. « Je n'ai jamais dit qu'il m'a menacé de mort ou il a élevé sa voix contre moi. J'ai juste constaté qu'il a dévié du droit chemin. Depuis 2014, je suis en train de le soigner du fait de l'usage excessif qu'il fait du chanvre indien. Quand il n'a pas de quoi l'acheter, il subtilise mon argent. C'est ce qu'il a fait dimanche dernier. Et, je ne peux pas admettre ça », s'est-il plaint.



Et, le président de la séance au même titre que le parquet, de lui opposer qu'ils ne sont pas saisis pour des faits de vol ou d'usage de chanvre indien.



Vêtu d'un ensemble capuchon de couleur rouge, tête baissée, le prévenu quant à lui, s'est juste limité à mettre son comportement irrespectueux envers son père, sur le compte de l'erreur avant de s'excuser.



Ainsi, le juge a prononcé sa relaxe sur les délits de menace de mort, de violence et voie de fait à ascendant, reprochés, après que le Ministère public a requis l'application de la loi.











Kady FATY Leral