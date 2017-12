Pour Dugarry, "le Real Madrid est le pire tirage possible pour le PSG" Hier (lundi) dans Team Duga sur RMC, Christophe Dugarry est longuement revenu sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions et la future opposition au sommet entre le PSG et le Real Madrid.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2017 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Real Madrid-PSG, c’est l’une des énormes affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un tirage très compliqué pour les Parisiens, commenté par Christophe Dugarry lundi soir dans Team Duga. "Bien sûr qu'on est content de jouer le Real mais le but, c’est quand même d’aller le plus loin possible, a déclaré le membre de la Dream Team sur RMC. Même si c’est jouable et si son potentiel doit s’affirmer, je pense que c’est le pire tirage que pouvait espérer le PSG." Des débats enflammés à découvrir dans la vidéo ci-dessus.



Le match aller se jouera le 14 février et le match retour le 06 mars 2018.

