Pour affaire de loyer : la société ERICSSON lourdement condamnée à payer…

La première Chambre commerciale du tribunal de Commerce de Dakar a eu la main très lourde sur la société Ericsson Sénégal poursuivie par une société immobilière dénommée Sci Promobilière pour affaire de loyer.



Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, le juge Alioune Ndiaye présidait l’audience, condamné la société à payer à la SCI PROMOBILIERE la somme de 197.184.000FCFA au titre de reliquat de loyers outre celle de 5.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts. Le juge a cependant, débouté la SCI PROMOBILIERE pour le surplus qu’il réclamé et dit qu’il n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.



La défense de la société Ericsson était assurée par le tonitruant avocat Me Baboucar Cissé qui avait en face de lui, Cheikh Fall pour le compte de la Sci Promobilière