Pour attirer des investissements verts en Afrique : Antonio Pedro de la Cea prône le développement des infrastructures

« Pour tirer parti des opportunités de la Zlecaf, nous devons combler le déficit d’infrastructures en Afrique », a déclaré M. Pedro aux participants à la Session régionale africaine de la 12ème Réunion annuelle sur l’investissement, tenue à ABU DHABI, aux Émirats arabes unis du 8 au 10 mai 2023. Il ajoute que « pour attirer des investissements transfrontaliers durables en Afrique, les infrastructures matérielles et immatérielles doivent être comblées ».



A travers le thème de la Session régionale africaine : « Le protocole d’investissement de la Zlecaf - Un changement de paradigme d’investissement pour l’Afrique », les acteurs visaient à discuter du rôle de la Zlecaf et de son protocole d’investissement pour créer un nouveau cadre aux fins d’attirer des investissements durables et productifs sur le continent et de jouir des opportunités d’investissement qui en résultent.



M. Pedro a dénoncé par ailleurs le manque d’espace en matière de politiques pour poursuivre le programme de transformation structurelle en Afrique, disant que « ce n’est pas par manque de plans ».



Il a appelé les pays africains à soutenir la mise en œuvre de la Zlecaf avec « des politiques commerciales et industrielles continentales, régionales et nationales harmonisées qui aideront à passer des idées à l’action ».



La Zlecaf est entrée en vigueur en 2019 et constitue un marché continental unique avec une population d’environ 1,3 milliard de personnes et un PIB combiné d’environ 2 500 miliards de dollars américains. La Zlecaf, pleinement réalisée et sans barrières commerciales, deviendra la plus grande zone de libre-échange au monde réunissant les 54 pays.



La Zlecaf et le Programme de développement des infrastructures en Afrique (Pida) de l’Union africaine contribueront à approfondir l’intégration régionale et à construire des chaînes de valeur régionales, a noté M. Pedro, soulignant l’importance de construire au-delà de l’avantage comparatif de l’Afrique en matière de dotation en ressources et de faibles coûts.



« Nous devons investir dans la Science, la technologie et l’innovation (Sti) pour rester compétitifs à long-terme et construire des Chaînes de valeur régionales (Cvr) qui peuvent générer plus de valeur ajoutée pour augmenter la part de marché des entreprises africaines », a-t-il déclaré.



« L’Afrique peut tirer parti de ses ressources naturelles pour créer des chaînes de valeur régionales durables telles que la chaîne de valeur des batteries et des véhicules électriques en République démocratique du Congo (Rdc) et en Zambie », a-t-il ajouté.



« Les industries vertes sont importantes pour la compétitivité du continent sur les futurs marchés à zéro carbone net », a déclaré M. Pedro. Il a souligné qu’un marché africain du carbone présente une approche structurelle viable pour attirer des opportunités d’investissement durables susceptibles de stimuler l’ambition de croissance verte du continent.



Bassirou MBAYE







