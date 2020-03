Pour avoir poignardé son ami Mamadou Lô: Thierno Dieng alias «Ndama» encourt 20 ans de travaux forcés

On s’était bagarré. Il était mon ami, on s’est connu au terrain de foot de Scat Urbam. J’étais en train de préparer du thé.



En sortant, j’ai rencontré Modou. Il me surnommait Ndama. Il m’a demandé une pièce. Je n’ai pas refusé, mais je ne disposais pas de monnaie. Il m’a pris le cou en me menaçant avec un tesson de verre tout en me rouant de coups. Enervé, j’ai riposté. Je lui ai donné la mort sans en avoir eu l’intention. J’étais dans le coma, à mon réveil, on m’a dit qu’il est décédé

Je ne sais pas le nombre de coups que je lui ai donnés, j’avais bu du gin ‘Le Vieux’ qui coûte 1200 francs. J’ai ingurgité 1/2 litre mais je n’étais pas ivre

D’après les témoignages reçus de tes voisins et l’enquête de moralité, tu es l’un des plus grands délinquants dans le quartier. Tu avais été impliqué dans une affaire d’agression. Tu fumes du chanvre indien et bois de l’alcool. Lors de la bagarre, ivre, tu as asséné sept coups assez violents dont trois sur le cœur et les autres à l’épaule de la victime qui a rendu l’âme. Tu avais l’intention de tuer. Même quand il est tombé, tu as continué de lui donner des coups

C’est le patron de Senzalla, il passe son temps à boire du vin

C’est pourquoi tu as été acheminé à l’hôpital. Aucune blessure n’a été constatée sur ton corps à l’exception de ton bras. Tu avais une intention de vengeance

Le défunt se rendait à la boutique pour effectuer une commission de sa mère. La victime lui aurait demandé une pièce de 100 francs avant de lui administrer un coup à la main gauche. Les constations corroborent le certificat de genre de mort.



L’accusé soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de donner la mort. Devant le juge, il reconnaît un seul coup, alors qu’à la police, il avait dit avoir donné plusieurs coups. Le crime est extrêmement grave. Ndama est l’auteur des faits qui ont coûté la vie à Mamadou Lô. Je ne crois pas à ce qu’il dit quand il parle de l’extrême ivresse de la victime. Celle-ci était désarmée et physiquement faible. C’est dans un souci de vengeance qu’il a eu à lui administrer plusieurs coups. Il s’est acharné sur elle. Il est impossible de croire l’accusé. Il avait bel et bien l’intention de donner la mort. Il a visé une partie vitale, la cage thoracique. La thèse de la légitime défense est totalement fausse