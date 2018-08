Pour avoir tenté d'obtenir des visas avec de faux contrats...: Fallou Thioune et Cie écopent de trois mois de prison... Dans le but de rejoindre à tout prix l'Italie, Fallou Thioune, Amndy Bèye et Abdou Lahat Fall qui avaient introduit des contrats de travail fictifs, dans leurs dossiers de demande de visas avaient finalement atterri en prison. Heureusement, le juge du tribunal d'Instance de Dakar qui a été clément à leur endroit les a condamnés ce mercredi, à une peine d'avertissement de trois mois avec sursis.

Après quelques jours passés à la citadelle du silence pour faux et usage de faux dans un document administratif, Fallou Thioune, Amndy Bèye et Abdou Lahat Fall ont recouvré la liberté ce mercredi. Agés tous les trois d'une vingtaine d'années, ils avaient joint dans leurs dossiers de demande de visas de faux contrats de travail.



Malheureusement pour eux, l'Ambassade d'Italie qui avait découvert la supercherie n'avait pas tardé à saisir Dame justice." J'ignorais que les contrats de travail étaient fictifs. C'est une italienne que j'avais connu par le biais de mon oncle, Moustapha Wade, établi dans ce pays qui les avaient confectionnés. J'ai été le premier à recevoir le mien.



C'est par la suite que mon oncle m'a envoyé ceux de mes co-prévenus. Mais, on avait introduit le même jour nos dossiers à l'Ambassade. Et quelques temps après, la Dic nous a interpelés à notre grande surprise.", a soutenu Fallou Thioune, marchand ambulant de son état, domicilié à Pikine Icotaf.



Des déclarations corroborées par ses co-prévenus. A en croire, le nommé Amndy Bèye qui voulait rejoindre son père, c'est ce dernier, qui avait sollicité l'italienne pour l'obtention du document. Contrairement, à Abdou Lahat Fall, tailleur de profession, qui a allégué que, c'est son grand- frère qui lui avait trouvé le document. " C'est mon grand-frère, établi en Italie qui m'avait proposé le voyage le lendemain de la fête de Korité. C'est ainsi qu'il m'a mis en rapport quelques temps après avec Fallou qui m'a remis le contrat de travail. Et ensemble, on a introduit les demandes de visas", a argué le sieur Fall.



Malgré cela, le parquet qui n'est pas convaincu de leur bonne foi, a requis l'application de la loi.



Constitué pour la défense des intérêts des prévenus, Me Bamba Cissé a sollicité le renvoi des fins de la poursuite, à titre principal. Et, une application bienveillante de la loi, à titre subsidiaire.



L'avocat a estimé que les faits, reprochés à ses clients ne sont pas établis. Puisque, dit-il, ils n'ont pas agi en connaissance de cause. " Pour le faux, ce sont leurs parents, établis en Italie qui ont été à l'origine de cette infraction. En ce qui concerne l'usage de faux, il y'a défaut de l'élément moral. Mes clients ont été victimes tout simplement d'un système, d'une politique raciste. Parce que, les occidentaux ne veulent plus nous voir sur leurs territoires.



La preuve l'enquête a été menée à Bergamo. Et, ils nous demandent aujourd’hui de condamner nos fils. Alors que ces derniers, qui croient toujours que l'Europe est un Eldorado sont passés par la procédure légale. Parce qu'ils ne sont partis payer des escrocs pour l'obtention du visa", a plaidé la robe noire.



Le juge qui n'a finalement retenu que le délit d'usage de faux, a condamné les prévenus à trois mois de prison, assortis de sursis.



