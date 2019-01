Pour compléter ses parrainages: la Coalition Idy dépose 22 fois plus que ce qui était demandé

Après avoir avoir été renvoyé par les 7 sages du Conseil constitutionnel pour compléter ses parrainages, la Coalition Idy 2019 a pu mobiliser 176 signatures pour régulariser ses parrains invalides. «Le conseil constitutionnel nous demande de régulariser pour 8 parrains mais nous avons déposé 176 signature c’est-à-dire nous avons déposé 22 fois plus que ce qu’ils nous ont demandé en termes statiques. Nous avons la garantie absolue que notre candidat va passer» a fait savoir le porte-parole du parti Abdourahmane Diouf.

Le mandataire d’Idrissa Seck a, cependant, tenu à mettre en en garde en ces termes : «nous lançons une alerte parce que quand le conseil constitutionnel par un mécanisme que personne ne comprend a été en mesure de dire à un candidat je rejette 36 000 de vos signatures pour plusieurs motifs, ils auront peut être le cran de dire à un candidat que j’invalide vos 176 signatures. Mais nous les attendons à pied ferme», a-t-il dit

Actusen.sn



