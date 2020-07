Pour coups et blessures: Abiba au Commissariat de Dieuppeul

Suite à une plainte déposée par la nièce de la coépouse de sa mère, la chanteuse Abiba serait actuellement dans les locaux du commissariat de Dieuppeul.



Accompagnée de ses deux avocats, dit la source de Seneweb, la fille de Diop Iseg serait accusée de coups et blessures volontaires.



Ainsi, la tentative d’avoir la version des faits d’Abiba reste vaine.



